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И. о. постпреда РФ при ЕС Логвинов: Брюссель использует Киев для перестройки ЕС

И. о. постпреда РФ при ЕС Логвинов: Брюссель использует Киев для перестройки ЕС

И. о. постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил ТАСС, что евроинституты Брюсселя намерены использовать украинский конфликт для запуска перестройки ЕС, направленной на расширение полномочий евробюрократии в ущерб суверенитету стран — членов сообщества.

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