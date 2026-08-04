🌧 Сильный ливень накрыл Южный берег Крыма В Ялте и близлежащих поселках затопило дороги, сообщают очевидцы.
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🌧 Сильный ливень накрыл Южный берег Крыма В Ялте и близлежащих поселках затопило дороги, сообщают очевидцы.