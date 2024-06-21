БПЛА коалиции США опасно сблизились с самолетом РФ над Сирией

Авиация коалиции, которую возглавляют США, опасно приблизились к самолетам РФ в небе над Сирией. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
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