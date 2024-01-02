Путин присвоил звание Героя России погибшему при СВО генерал-майору Фролову

Генерал-майор Владимир Фролов, погибший в зоне проведения специальной военной операции в марте 2022 года, стал Героем России посмертно, об этом сообщил председатель Народного совета Донецкой народной республики Артем Жога в своем Telegram-канале.
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