Военкор: В бою с ХАМАС впервые за 50 лет погиб командир израильской бригады

Вчера в ходе боевых действий с вторгшимися на территорию Израиля палестинскими формированиями был убит командир пехотной бригады «Нахаль» Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Штайнберг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В результате удара по аэродрому Долгинцево уничтожены склады с топливом и авиационным вооружением - Минобороны
- Артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение бригадам ВСУ в районе Константиновки на Артемовском направлении
- Удар корректируемым снарядом «Краснополь» по ангару с военной техникой ВСУ под Херсоном попал в кадр
Свежие комментарии