Стратегия полиса: ЦБ подвел страховые итоги 2023 года

Центробанк опубликовал годовой отчет, в котором отметил рост сегмента автострахования. За прошлый год заметно увеличились сборы по ОСАГО и каско, при этом снизилось число жалоб на страховщиков и выросла доступность автогражданки, отмечают в регуляторе.
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