Стратегия полиса: ЦБ подвел страховые итоги 2023 года

Центробанк опубликовал годовой отчет, в котором отметил рост сегмента автострахования. За прошлый год заметно увеличились сборы по ОСАГО и каско, при этом снизилось число жалоб на страховщиков и выросла доступность автогражданки, отмечают в регуляторе.