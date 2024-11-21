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Анатомия бизнеса

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6 ошибок в маркетинге, которые ударят по бюджету компании

Независимо от того, насколько продвинут маркетинг в компании и какие технологические инновации используются специалистами, существуют маркетинговые ошибки, которые могут серьезно ударить по бюджету и замедлить рост бизнеса.

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