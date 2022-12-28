ТОП-5 декоративных кустарников, которые идеально украсят участок возле забора

Кустарники, высаженные вдоль забора, чудесно и ненавязчиво украсят участок. Ниже собраны 5 отличных, неприхотливых, декоративных кустарников, которые идеально подойдут для высадки вдоль забора! Дёрен белый — очень популярный декоративный кустарник.