Лесовладельцы Германии выступили за сокращение численности диких зубров

Спор по поводу стада зубров, пришедших область Германии Вестфалия, поссорил владельцев лесов с экологами в результате чего зубров могут частично перебить или переселить, 13 октября сообщает сетевое издание The Western Producer.
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