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Тайвань будет внедрять стандарты энергосбережения SEMI

Тайвань будет внедрять стандарты энергосбережения SEMI

Соглашение о внедрении стандартов сбережения энергии подписали Международная ассоциация производителей полупроводникового оборудования и материалов (SEMI) и Тайваньский институт экономических исследований, сообщил 15 июля портал Taiwan News.

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