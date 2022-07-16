Тайвань будет внедрять стандарты энергосбережения SEMI

Соглашение о внедрении стандартов сбережения энергии подписали Международная ассоциация производителей полупроводникового оборудования и материалов (SEMI) и Тайваньский институт экономических исследований, сообщил 15 июля портал Taiwan News.
Соглашение о внедрении стандартов сбережения энергии подписали Международная ассоциация производителей полупроводникового оборудования и материалов (SEMI) и Тайваньский институт экономических исследований, сообщил 15 июля портал Taiwan News.
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