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Искусство которое будоражит сознание и не только

Искусство которое будоражит сознание и не только

Фото: artifex.ru В бескрайнем океане человеческих творений всегда существовали острова, где искусство не просто украшает и умиротворяет, но будоражит, провоцирует, заставляет задуматься о самых сокровенных вопросах бытия.

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