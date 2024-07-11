Александр Беглов доложил Владимиру Путину, что в этом году Петербург полностью решит проблему дефицита школ и детских садов

В городе построено и работает 68 школ и 164 детских сада. В этом году будут введены в строй еще 37 школ и 57 детских садов В рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов доложил, что в городе построено и работает 68 школ и 164 детских сада.