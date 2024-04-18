Ракетчики организовали раздачу воды предприятиям Оренбургской области

Скриншот видео Сводное подразделение Ясненского ракетного соединения организовало доставку и раздачу питьевой воды муниципальным предприятиям Оренбуржья, которые остались без водоснабжения после прорыва дамбы.
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