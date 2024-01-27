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Большая колонна дальнобойщиков направляется в Техас для помощи в защите границы с Мексикой

Большая колонна дальнобойщиков направляется в Техас для помощи в защите границы с Мексикой

Взбунтовавшийся против бездействия центральных властей в части ограничения притока мигрантов из Латинской и Южной Америки штат Техас фактически взял на себя функции охраны границы силами собственной национальной гвардии и рейнджеров.

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