В Узбекистане потребовали признать русского дипломата Марию Захарову персоной нон грата. Также заявление сделал советник главы Минэкологии республики Расул Кушербаев.
ЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВО. В УЗБЕКИСТАНЕ ПОТРЕБОВАЛИ ПРИЗНАТЬ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА МАРИЮ ЗАХАРОВУ
Комментарии
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ВК
Вад Кук
Нужно всех чурок признать персонами нон грата только этого не будет слишком перед чурками прогибаемся своим денег нет , а чуркам видно за откат деньги всегда есть
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1 час.
Нурбюбю Молдогазиева
А с чего вдруг узбекские чиновники стали "нациками"? Требования невмегаиельсива во внутренние дела не являются нацизмом. К тому же, учительница, избившая школьника была уволена. Т е в Узбекистане приняли меры в её отношении.
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24 мин.
Нурбюбю Молдогазиева
Мы не знаем всех отстоятельств дела с избиением школьника. Нам сообщали, что якобы за то, что школьник потреботал на уроке русского языка говорить на русском. Но это абсурд. Потому что на уроках иностранного языка учитель не может и не обязан все время говорить на том, языке, которому обучает. Допустим, на уроке английского языка в РФ учитель 80% времени говорит на русском, так как ученики не владеют английским.
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20 мин.
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