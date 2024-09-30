ЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВО. В УЗБЕКИСТАНЕ ПОТРЕБОВАЛИ ПРИЗНАТЬ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА МАРИЮ ЗАХАРОВУ

Нужно всех чурок признать персонами нон грата только этого не будет слишком перед чурками прогибаемся своим денег нет , а чуркам видно за откат деньги всегда есть

А с чего вдруг узбекские чиновники стали "нациками"? Требования невмегаиельсива во внутренние дела не являются нацизмом. К тому же, учительница, избившая школьника была уволена. Т е в Узбекистане приняли меры в её отношении.

Нурбюбю Молдогазиева

Мы не знаем всех отстоятельств дела с избиением школьника. Нам сообщали, что якобы за то, что школьник потреботал на уроке русского языка говорить на русском. Но это абсурд. Потому что на уроках иностранного языка учитель не может и не обязан все время говорить на том, языке, которому обучает. Допустим, на уроке английского языка в РФ учитель 80% времени говорит на русском, так как ученики не владеют английским.