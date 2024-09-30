ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina Bobryasheva
    Не так все! Потому что, когда ты выпиваешь и начинаешь выдавать в силу своей испорченности сомнительные фантазии, поя...Что содержала «па...
  • Аудрюс
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад. Да и примечено стократ, Чт..."Это клевета?": П...
  • borzov
    почему только к русским применяют 282 ст.? пиздабратья с Кавказа и прочие мастурбеки, когда совершают преступления пр...Магомед держит в ...

ЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВО. В УЗБЕКИСТАНЕ ПОТРЕБОВАЛИ ПРИЗНАТЬ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА МАРИЮ ЗАХАРОВУ

ЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВО. В УЗБЕКИСТАНЕ ПОТРЕБОВАЛИ ПРИЗНАТЬ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА МАРИЮ ЗАХАРОВУ

В Узбекистане потребовали признать русского дипломата Марию Захарову персоной нон грата. Также заявление сделал советник главы Минэкологии республики Расул Кушербаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вад Кук
Нужно всех чурок признать персонами нон грата только этого не будет слишком перед чурками прогибаемся своим денег нет , а чуркам видно за откат деньги всегда есть
Ответить
1 час.
Нурбюбю Молдогазиева
А с чего вдруг узбекские чиновники стали &quot;нациками&quot;? Требования невмегаиельсива во внутренние дела не являются нацизмом. К тому же, учительница, избившая школьника была уволена. Т е  в Узбекистане приняли меры в её отношении.
Ответить
24 мин.
Нурбюбю Молдогазиева
Мы не знаем всех отстоятельств дела с избиением школьника. Нам сообщали, что якобы за то, что школьник потреботал  на уроке русского языка говорить на русском. Но это абсурд. Потому что на уроках иностранного языка учитель не может и не обязан все время говорить на том, языке, которому обучает. Допустим, на уроке английского языка в РФ учитель 80% времени говорит на русском, так как ученики не владеют английским.
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх