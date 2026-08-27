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Царьград

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Парикмахерша выплатит 2,3 млн рублей за обман москвички

Парикмахерша выплатит 2,3 млн рублей за обман москвички

Москвичка взыскала 2,3 млн рублей с парикмахерши, незаконно выступавшей как психолог. Женщина платила за консультации четыре года, но позже выяснила, что "специалист" не имела профильного образования и официального разрешения на психологическую практику.

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