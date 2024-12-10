Депутаты обсудили и наметили пути развития онкологической помощи на Кубани

Открывая совещание, Юрий Бурлачко отметил, что тема непростая, но очень важная. — Обеспечение доступности и высокого качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями — один из приоритетов на федеральном и региональном уровнях власти.