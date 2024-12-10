ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-ПРОСРОЧЕННЫЙ-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые п...СРОЧНО! ВСУ слишк...
  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим на...ВСУ оказались в к...
  • igor vinogradov
    непиздити,фараониха ебипта..Одесса! Сейчас! Л...

Депутаты обсудили и наметили пути развития онкологической помощи на Кубани

Депутаты обсудили и наметили пути развития онкологической помощи на Кубани

Открывая совещание, Юрий Бурлачко отметил, что тема непростая, но очень важная. — Обеспечение доступности и высокого качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями — один из приоритетов на федеральном и региональном уровнях власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх