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В Новосибирской области в 2024 году откроют военно-патриотический парк "Авангард"

В Новосибирской области в 2024 году откроют военно-патриотический парк "Авангард"

Место станет центром проведения военно-патриотических смен и юнармейских мероприятий.Военно-патриотический парк "Авангард", который создают в Новосибирской области по поручению президента Владимира Путина, откроется к началу следующего учебного года.

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