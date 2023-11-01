В Новосибирской области в 2024 году откроют военно-патриотический парк "Авангард"

Место станет центром проведения военно-патриотических смен и юнармейских мероприятий.Военно-патриотический парк "Авангард", который создают в Новосибирской области по поручению президента Владимира Путина, откроется к началу следующего учебного года.
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