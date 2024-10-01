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Царьград

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МИД России не поняло смысл угроз Финляндии и Эстонии о закрытии залива

МИД России не поняло смысл угроз Финляндии и Эстонии о закрытии залива

МИД России заявило о том, что слова о планах закрытия Финского залива для русских судов в случае угроз не совсем понятны.

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