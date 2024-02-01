FT: Евросоюз устроит "разборки" с Орбаном из-за помощи Украине

REUTERS/Inna Varenytsia Лидеры государств Евросоюза на спецвстрече 1 февраля в последний раз попытаются убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать выделение киевскому режиму поддержки от ЕС на сумму в 50 миллиардов евро.
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