FT: Евросоюз устроит "разборки" с Орбаном из-за помощи Украине

REUTERS/Inna Varenytsia Лидеры государств Евросоюза на спецвстрече 1 февраля в последний раз попытаются убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать выделение киевскому режиму поддержки от ЕС на сумму в 50 миллиардов евро.