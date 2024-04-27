ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сумасшедшая соседка требует алименты с моего кота

Сумасшедшая соседка требует алименты с моего кота

Эта дамочка въехала в наш дом около двух месяцев назад и сразу начала выражать всем свое неудовольствие.

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Комментарии
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Майя Maja
&quot;Кино и домино&quot;)) Понравилась фраза:😊 — Что вы говорите! — усмехнулась соседка, — Сильвер ее брат.
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5 час.
Евгений Сорокин
Старый анекдот.
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10 мин.

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