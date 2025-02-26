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На Крымском мосту восстановили движение

На Крымском мосту восстановили движение

Прежде было заявлено, что движение автотранспорта временно перекрыто.«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорилось в сообщении.

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