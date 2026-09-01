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Газета.ру

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Си Цзиньпин: Китай готов укрепить координацию со странами ШОС по Украине

Си Цзиньпин: Китай готов укрепить координацию со странами ШОС по Украине

Китай готов усилить координацию со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании совета глав государств ШОС в Бишкеке, передает Центральное телевидение Китая.

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