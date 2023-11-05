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Несекретные материалы

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«Преображенский клуб» назвал четыре приоритета Русского мира￼

«Будем служить Отечеству верой и правдой и тем посрамим врагов наших!» А.В. Суворов «Преображенский клуб», который объединил представителей ведущих интеллектуальных клубов и площадок России, на протяжении нескольких лет проводит большую работу по разработке концептуальных положений образа будущего как для нашей страны, так и для всего мира.

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