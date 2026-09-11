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Азербайджан начинает добычу на золотоносных месторождениях, ранее контролируемых Арменией

Азербайджан начинает добычу на золотоносных месторождениях, ранее контролируемых Арменией

Государственная горнодобывающая компания Азербайджана AzerGold начала буровзрывные работы на золотоносном месторождении Сёюдлю (Зод) в Кельбаджарском районе, у границы с Арменией.

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