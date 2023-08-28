Новый поворот в деле мигранта избившего девушку в Подмосковье. Суд вынес решение, и теперь диаспора угрожает семье потерпевшей

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Мало того, что в Штатах есть чайна-тауны, там и черные кварталы есть, куда не каждый полицейский сунется. И во Франции такое есть, и в Германии. Диа́спора (греч. διασπορά, «рассеяние») — часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности. Членство в диаспоре предполагает наличие следующих характеристик: 1) удаленность от своего этнического центра, 2) определенное видение родины, 3) отсутствие полной интеграции в принимающем обществе, 4) рассмотрение возвращения в страну исхода как возможного варианта жизненной траектории, 5) приверженность восстановлению (во всех смыслах) родины и 6) обладание этнонациональным сознанием, связанным с родиной. © http://marker.to/0wLIWO