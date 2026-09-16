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Мировое обозрение

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«Клоуны остались». После удара ВС РФ на Украине сгорел склад основанной Зеленским студии «Квартал 95»

«Клоуны остались». После удара ВС РФ на Украине сгорел склад основанной Зеленским студии «Квартал 95»

В ночь на 17 ноября российские беспилотники нанесли удар по складу под Киевом, где хранился реквизит студии «Квартал 95».

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