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Павлюченкова проиграла украинке Свитолиной во втором круге US Open

Павлюченкова проиграла украинке Свитолиной во втором круге US Open

Анастасия Павлюченкова в трех сетах проиграла Элине Свитолине. В Нью-Йорке завершился матч второго круга Открытого чемпионата США по теннису US Open в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Павлюченкова встречалась с Элиной Свитолиной.

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