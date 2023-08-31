Павлюченкова проиграла украинке Свитолиной во втором круге US Open

Анастасия Павлюченкова в трех сетах проиграла Элине Свитолине. В Нью-Йорке завершился матч второго круга Открытого чемпионата США по теннису US Open в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Павлюченкова встречалась с Элиной Свитолиной.