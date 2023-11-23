Русская армия взяла оборону ВСУ под Авдеевкой через подкоп

170 метровая галерея позволила подорвать укрепления и атаковать противника.Независимый репортер Павел Кукушкин рассказал об опыте применения тихой сапы – подземной галереи для взятия опорного пункта обороны ВСУ в Авдеевке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии