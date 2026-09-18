Стали известны подробности ДТП с «Мерседесом» и «МАНом» на трассе «Иваново-Ярославль»

23-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с «МАНом». Авария привела к шестикилометровой пробке на трассе Иваново-Ярославль, движение восстановили только к 10 утра.
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