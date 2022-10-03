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«Дембельский аккорд». Есть такая интересная вещь в нашей армии. По крайней мере, во времена СССР она точно существовала.

«Дембельский аккорд». Есть такая интересная вещь в нашей армии. По крайней мере, во времена СССР она точно существовала.

Фото автора«Дембельский аккорд». Есть такая интересная вещь в нашей армии. По крайней мере, во времена СССР она точно существовала.

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