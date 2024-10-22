Пленный боец ВСУ Рутковский рассказал об избиении сотрудников ТЦК на Украине

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рутковский рассказал, что граждане Украины негативно настроены к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), их могут избивать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии