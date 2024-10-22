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Пленный боец ВСУ Рутковский рассказал об избиении сотрудников ТЦК на Украине

Пленный боец ВСУ Рутковский рассказал об избиении сотрудников ТЦК на Украине

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рутковский рассказал, что граждане Украины негативно настроены к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), их могут избивать.

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