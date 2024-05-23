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Савельева уехала из России из-за Сафонова — не осталось ничего другого

Савельева уехала из России из-за Сафонова — не осталось ничего другого

Певица встретилась с мужем после слухов о разводе. Саша Савельева и Кирилл Сафонов Социальные сетиСаша Савельева разрывается между родной страной и Израилем, где уже больше двух лет живет её муж Кирилл Сафонов.

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