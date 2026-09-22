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Царьград

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Кадровый центр: Курганская область предлагает редкие вакансии

Кадровый центр: Курганская область предлагает редкие вакансии

Жителям Курганской области предлагают занимательные вакансии: сборщик грибов за 100 тыс. руб., маслодел в Катайске, режиссер народного театра за 32 тыс.

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