Россиян предупредили о появлении новых полисов ОСАГО — с коротким сроком действия. Что нужно знать автомобилистам?

Автоэксперт Кадаков: краткосрочный ОСАГО может быть невыгодным для водителей В России 2 марта вступит в силу закон, который дает водителям право заключать краткосрочные договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
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