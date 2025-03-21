Театр абсурда
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Театр абсурда

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США загоняют украинский режим в угол обвинениями в коррупции

США загоняют украинский режим в угол обвинениями в коррупции

Сергей СТРЕЛЕЦКИЙ Давно известно, что деятели киевского режима превратили «войну с Россией» в способ личного баснословного обогащения.

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