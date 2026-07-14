Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 387 подписчиков

Женя Кривцова рассказала о диагнозе Лерчек и тяжелом разводе с мужем

Женя Кривцова рассказала о диагнозе Лерчек и тяжелом разводе с мужем

За громкими проектами и публичными историями всегда остаются личные переживания. Блогер Женя Кривцова поделилась подробностями тяжелого развода, рассказала о личных испытаниях и раскрыла, как восприняла болезнь Лерчек, с которой дружила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии