Женя Кривцова рассказала о диагнозе Лерчек и тяжелом разводе с мужем

За громкими проектами и публичными историями всегда остаются личные переживания. Блогер Женя Кривцова поделилась подробностями тяжелого развода, рассказала о личных испытаниях и раскрыла, как восприняла болезнь Лерчек, с которой дружила.
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