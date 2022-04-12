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Зеленский предложил обменять задержанного Медведчука на пленных украинцев

Зеленский предложил обменять задержанного Медведчука на пленных украинцев

По словам Зеленского, Виктора Медведчука задержали при попытке покинуть Украину.Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

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