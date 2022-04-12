Зеленский предложил обменять задержанного Медведчука на пленных украинцев

По словам Зеленского, Виктора Медведчука задержали при попытке покинуть Украину.Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных.
По словам Зеленского, Виктора Медведчука задержали при попытке покинуть Украину.Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных.
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