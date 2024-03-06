В Архангельской области женщин на остановках встретят джентельмены с цветами

В Поморье для всех представительниц прекрасного пола подготовили сюрприз. На автобусных остановках их будут ждать цветы и стихи7 марта для жительниц Архангельской области, которые пользуются услугами общественного транспорта, подготовили приятный сюрприз.
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