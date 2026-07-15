Россия и дальше будет беспрепятственно наращивать свои возможности в дальнобойных ударах по Украине. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, ныне командир роты БПЛА Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».