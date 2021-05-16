Славянская доктрина

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Записки колымчанина П57

Записки колымчанина П57

НЛО УЖЕ ПРОСТО "ДОСТАЛИ" Большинство людей утверждает, что никогда не видели "летающих тарелок".

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Юрий Ильинов
Иерархия, 253 Многие предания выражают опасность иметь несколько Гуру. Приведем одно из них. У одной благочестивой женщины было три сына; каждый из них избрал почтенного Риши, как Гуру. Но один из них вздумал умножить силы свои, прося еще двух Риш быть его руководителями, хотя мать и предупредила его об опасности такого необдуманного действия. Пришло время, когда Риши начали учить трех молодцов летать. Просил третий и двух прочих Риш усилить его полеты, чтобы опередить братьев. Но вихри, посланные из трех мест, скрестились и легкомысленный был растерзан в воздухе. Между тем, как братья его летали благополучно по направлению избранного ими Риши». — Так люди помнят о законе Иерархии. Можно усвоить этот закон. С любой точки знания наука подтверждает прочие законы жизни, лишь нужно смотреть не кривым глазом.
Юрий Ильинов
Неизвестная Турция. День 2. Как выжить в подземном городе? Нам удалось добраться до самых нижних этажей подземного города. Тут нас ждало еще больше вопросов. Как люди освещали и отапливали эти помещения? Почему на более низкие уровни не пускают туристов и что мы там нашли? Был ли затоплен подземный город в результате древнего потопа? https://www.youtube.com/watch?v=ApOlOnUAVjY

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