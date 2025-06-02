Минобороны РФ: расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт ВСУ у Часова Яра

Противник был обнаружен разведчиками российской армии Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Воздушно-десантных войск РФ ликвидировали скопление пехоты украинской армии в украинском опорном пункте в окрестностях Часова Яра, сообщили в Министерстве обороны России.
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