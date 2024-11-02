Десятков: эстакаду-съезд с МСД строили с применением метода надвижки

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков, рассказал о том, какие технологии применялись при возведении эстакады-съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД.
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