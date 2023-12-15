Рустам Минниханов на итоговой коллегии финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана: В непростых условиях удалось обеспечить рост экономических показателей

Предварительные итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за текущий год и задачи финансовых, казначейских и налоговых органов на 2024 год обсуждены сегодня на совместной коллегии Министерства финансов РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Федерального казначейства по РТ.