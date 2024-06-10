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Портал Watson: конференция по Украине, скорее всего, разочарует Зеленского

Портал Watson: конференция по Украине, скорее всего, разочарует Зеленского

Предстоящая конференция по Украине в Швейцарии, скорее всего, не приведет к существенным результатам и разочарует президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да, с этим &quot;саммитом&quot; полная задница. К просроченному наркопюреру ехать - себя не уважать. С другой стороны, если бы это мероприятие проводилось бы под эгидой Фашингтона - явка была бы почти 100%, но и окончательно срывала бы остатки маскировки - кто главный бенефициар всего этого действа. А так от зашкваренного просроченного презика медленно, но уверенно отворачиваются и, видать, скоро сольют, возможно наглушняк, чтоб не разболтал чего лишнего. Скорее всего сделают это до выборов в Фашингтоне. Так, что главные разочарования еще впереди.
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