Украина готовит новый масштабный теракт. Слит план "грязной войны"

По сообщениям американской газеты The Washington Post, Украина разрабатывает новую стратегию атак против России — теперь речь идёт о скрытых морских терактах с использованием дронов, замаскированных под обычные грузовые контейнеры.
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