Заноза

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  • Борис
    У деревенской дурочки не хватает ума что отвечать нужно по существу , у Путина почти 80% в чем тут моя лживость ? мож...Юрий Селиванов: К...
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«Вагнер» возьмет Бахмут в апреле?": В чем лютый троллинг Пригожина

«Вагнер» возьмет Бахмут в апреле?": В чем лютый троллинг Пригожина

Захисники незалежностi мечтали сдать город в феврале, но у Залужного дочь накупила недвижимости, и спасительный драп накрылся медным тазом УкроСМИ ожидаемо процитировали Пригожина о возможных сроках освобождения русской армией Бахмута/Артемовска.

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