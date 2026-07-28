NYT: в Калифорнийском университете ученые завели суркам аккаунт на OnlyFans

На платформе OnlyFans создали аккаунт желтобрюхих сурков OnlyMarms. Биологи Калифорнийского университета выкладывают видео повседневной жизни подопечных, чтобы заработать на исследования, сообщила газета The New York Times.
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