МТС подверглась DDoS-атаке. Ее провели с 20 тысяч устройств

МТС сообщила о DDoS-атаке года, проведенной с 20 тысяч устройствОператор связи МТС подвергся мощнейшей за год DDoS-атаке, которая могла оставить пользователей целого региона без доступа к интернету: атака, проведенная с 20 тысяч устройств, продолжалась около двух часов и была нацелена на сеть широкополосного доступа МТС.