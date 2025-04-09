Петербуржцы рассказали, как относятся к необходимости повышения своего профессионального уровня

Был проведен опрос Большинство жителей Петербурга считает свои рабочие обязанности адекватными: 76% опрошенных уверены, что задачи соответствуют их уровню, 18% оценивают их как слишком легкие, а лишь 4% – как слишком сложные.
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